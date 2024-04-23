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На всей линии боевого соприкосновения Минобороны владеет инициативой
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:05

На всей линии боевого соприкосновения Минобороны владеет инициативой

Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов: Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. Как сообщил Шойгу на брифинге, российские войска продолжают расширять зону контроля в Бердычах и Георгиевке, передает ТАСС.

Россия сохраняет инициативу на всей линии фронта и продолжает вытеснять противника с его позиций. Высокий потенциал наших войск позволяет поддерживать плотный огонь и не давать ВСУ закрепиться на ключевых позициях.

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