Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов: Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. Как сообщил Шойгу на брифинге, российские войска продолжают расширять зону контроля в Бердычах и Георгиевке, передает ТАСС.

Россия сохраняет инициативу на всей линии фронта и продолжает вытеснять противника с его позиций. Высокий потенциал наших войск позволяет поддерживать плотный огонь и не давать ВСУ закрепиться на ключевых позициях.