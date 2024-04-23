Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов: Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. Как сообщил Шойгу на брифинге, российские войска продолжают расширять зону контроля в Бердычах и Георгиевке, передает ТАСС.
Россия сохраняет инициативу на всей линии фронта и продолжает вытеснять противника с его позиций. Высокий потенциал наших войск позволяет поддерживать плотный огонь и не давать ВСУ закрепиться на ключевых позициях.
Правительство Таиланда приняло решение установить срок безвизового пребывания в стране в 60 дней
По решению правительства Таиланда безвизовый срок пребывания в государстве для российских туристов составит 60 дней.
Школьники в Германии вынуждены переходить в ислам, чтобы избежать травли одноклассников
Стремительно растет количество мигрантов, которые просят убежища. Эта европейская страна — Германия — переживает серьезный миграционный кризис, признают специалисты.
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Общий настрой россиян к началу 2024 года остается позитивным по отношению к ситуации на рынке труда и своему статусу в нем.
Исследование ВЦИОМ: только 2% россиян поедут за рубеж на майские праздники
Большинство россиян предпочитают отдых внутри страны, собираясь посетить такие города, как Петербург, Москва, Казань и побережье Байкала.