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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:00

Съемочная группа ГТРК "Луганск" попала под обстрел в Кременной. Оператор луганского филиала ВГТРК ранен, журналист получил контузию на кременском направлении после обстрела ВСУ.

Съемочная группа ГТРК "Луганск" попала под обстрел в Кременной. Оператор луганского филиала ВГТРК ранен, журналист получил контузию на кременском направлении после обстрела ВСУ.

Мир

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

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Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

В 2022 году был заключен договор о передаче земли и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако процесс так и не сдвинулся с места.

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Общество

Ученые разработали необычный способ выявления вредных пищевых привычек

Ученые разработали необычный способ выявления вредных пищевых привычек

Ученые из Пенсильванского государственного университета выяснили, что способ выбора и поедание кренделей в ходе специального теста может раскрыть пищевые привычки человека, такие как переедание и злоупотребление солью.

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Автовладельцам рассказали как поменять зимнюю резину

Автовладельцам рассказали как поменять зимнюю резину

Водителям рекомендуется тщательно проверить состояние новых шин, обратив внимание на давление, протектор, боковые стороны и вентили.

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Новости