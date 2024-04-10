Съемочная группа ГТРК "Луганск" попала под обстрел в Кременной. Оператор луганского филиала ВГТРК ранен, журналист получил контузию на кременском направлении после обстрела ВСУ.
Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.
Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.
Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства
В 2022 году был заключен договор о передаче земли и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако процесс так и не сдвинулся с места.
Ученые разработали необычный способ выявления вредных пищевых привычек
Ученые из Пенсильванского государственного университета выяснили, что способ выбора и поедание кренделей в ходе специального теста может раскрыть пищевые привычки человека, такие как переедание и злоупотребление солью.
Автовладельцам рассказали как поменять зимнюю резину
Водителям рекомендуется тщательно проверить состояние новых шин, обратив внимание на давление, протектор, боковые стороны и вентили.