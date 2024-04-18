Необходимо создать женский трек в рамках программы развития муниципального управленческого резерва "Школа мэров", предложила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, сообщает ТАСС.
Первый поток "Школы мэров" стартовал 21 ноября в мастерской управления "Сенеж". Каждый поток состоит из шести модулей, которые пройдут в разных регионах-партнерах программы.
Проект направлен на подготовку компетентных специалистов для реализации проектов развития муниципальных образований. В учебном году 2023-2024 запланировано два потока обучения.
Требование о сокращении бизнеса в РФ может направить в Raiffeisen Bank Европейский центробанк
Raiffeisen запустил процесс сокращения после начала СВО в 2022 году
Мороженое во имя мира сделали на Капри, где проходит встреча глав МИД G7
Пока неизвестно, заходил ли кто-то из министров отведать это мороженое.
Haval представил интерьер нового H6, который ожидают на российском рынке
Салон модели H6 включает огромный центральный дисплей и новый руль с хромированной рамкой вокруг кнопок.
Врач Денисова выделила картофель как полезный для людей с гипертонией
Врач-диетолог Наталья Денисова рассмотрела полезные продукты для людей с гипертонией, включив картофель в список рекомендуемых. Картофель, богатый калием, снижает давление и обладает мочегонным действием.