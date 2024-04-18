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Создать женский трек в рамках
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:02

Создать женский трек в рамках "Школы мэров" предложили в Совете при президенте РФ

Необходимо создать женский трек в рамках программы развития муниципального управленческого резерва "Школа мэров", предложила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, сообщает ТАСС.

Первый поток "Школы мэров" стартовал 21 ноября в мастерской управления "Сенеж". Каждый поток состоит из шести модулей, которые пройдут в разных регионах-партнерах программы.

Проект направлен на подготовку компетентных специалистов для реализации проектов развития муниципальных образований. В учебном году 2023-2024 запланировано два потока обучения.

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