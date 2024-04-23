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Большинство оружия для ВСУ из пакета помощи США уже находится в Европе
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:55

Большинство оружия для ВСУ из пакета помощи США уже находится в Европе

Снаряды из оружейной помощи, которые были одобрены в США накануне, в первую очередь поступят в Киев. Это будет частью пакета военной помощи, который был одобрен ранее, сообщает ТАСС.

Большинство этого вооружения уже находится в Европе, на территории Польши и Германии, поэтому оно будет доставлено относительно быстро. Однако, как сообщает CNN, ВСУ могут столкнуться с "значительными логистическими проблемами" при доставке оружия в места, где оно будет применяться. Это связано с упреждающими действиями российских вооруженных сил.

20 апреля Конгресс США одобрил выделение 61 миллиарда долларов на помощь Украине, включая тактические ракеты ATACMS.

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