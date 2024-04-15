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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:11

В Таджикистане стартовали военные учения Вооруженных Сил России и Таджикистана

Сегодня начались военные учения двух дружественных стран - России и Таджикистана, которые продлятся до 18 апреля. Они проходят на горно-пустынном полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Церемония открытия учения состоялась 15 апреля на горно-пустынном полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана. Совместные учения проходят с 15 по 18 апреля 2024 года.

Мероприятие традиционно началось с общего построения военнослужащих, где были торжественно подняты национальные флаги России и Таджикистана.

В ходе учений будут отрабатывать организацию применения Вооруженных Сил для уничтожения террористических бандформирований и подготовку подразделений к выполнению задач в условиях горной местности.

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