Сегодня начались военные учения двух дружественных стран - России и Таджикистана, которые продлятся до 18 апреля. Они проходят на горно-пустынном полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Церемония открытия учения состоялась 15 апреля на горно-пустынном полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана. Совместные учения проходят с 15 по 18 апреля 2024 года.

Мероприятие традиционно началось с общего построения военнослужащих, где были торжественно подняты национальные флаги России и Таджикистана.

В ходе учений будут отрабатывать организацию применения Вооруженных Сил для уничтожения террористических бандформирований и подготовку подразделений к выполнению задач в условиях горной местности.