Сегодня, 15 апреля в Москве Хорошевский суд вынес приговор бывшему топ-менеджеру компании Merlion. Вячеслава Симоненко суд приговорили к 22 годам колонии строгого режима..

Доказано, что он против своих коллег инициировал возбуждение уголовного дела без всяких на то оснований. Также суд признал его вину в участии в преступном сообществе, попытке получения взятки, сообщает ТАСС. В ходе процесса Симоненко свою вину не признал.

Merlion — крупнейший российский дистрибьютор в области информационных технологий. Развивает проекты в сфере розничной торговли, сервисного обслуживания, производства компьютерной техники, предоставления ИТ-услуг, а также проектной дистрибуции ИТ-оборудования и программного обеспечения.