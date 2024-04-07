Политическая верхушка ФРГ готовится к избирательной кампании. В стране осенью 2025 года пройдут выборы в Бундестаг. На них свою кандидатуру на пост канцлера Германии хочет выдвинуть Роберт Хабек.
Политик уже ездит по миру: США, Саудовскую Аравию и Израиль, где выступал в качестве немецкого кандидата. Роберт Хабек общается также с бизнесом своей страны, ища у них поддержку. Немецкие предприниматели в большинстве своём недовольны политикой действующего канцлера Олафа Шольца.
"Хабек каждым своим появлением ясно дает понять, что он абсолютно точно хочет стать кандидатом на пост канцлера", — пишет Bild am Sonntag.
По результатам провальной кампании министра иностранных дел Анналены Бербок он уверен в своей победе. Однако издание не сомневается, что "зеленая" партия может вернуться к Бербок как к кандидату. По разным оценкам, сейчас рейтинг партии находится на уровне 13-14 %, она занимает четвёртое место в системе и пока не может опередить канцлера Шольца и блок ХДС/ХСС.
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