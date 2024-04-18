Эстония может стать первой страной, которая использует замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна.

По его словам, если парламент одобрит соответствующую идею в мае, то Эстония сможет передать Украине около €37 млн из замороженных российских активов.

Законопроект, который позволит изъять российские активы и использовать их для восстановления Украины, был одобрен правительством Эстонии 12 октября. Теперь он будет рассмотрен парламентом.

Цахкна подчеркнул, что это будет важный шаг для поддержки Украины и наказания России за ее действия.