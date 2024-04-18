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Чтобы передать Киеву активы РФ, в Эстонии в мае могут принять поправки
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:53

Чтобы передать Киеву активы РФ, в Эстонии в мае могут принять поправки

Эстония может стать первой страной, которая использует замороженные российские активы для поддержки Украины. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна.

По его словам, если парламент одобрит соответствующую идею в мае, то Эстония сможет передать Украине около €37 млн из замороженных российских активов.

Законопроект, который позволит изъять российские активы и использовать их для восстановления Украины, был одобрен правительством Эстонии 12 октября. Теперь он будет рассмотрен парламентом.

Цахкна подчеркнул, что это будет важный шаг для поддержки Украины и наказания России за ее действия.

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