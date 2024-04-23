Все больше родителей немецких детей хотят перевести своих детей в ислам. Это вынужденная мера родители детей других конфессий, в частности, христиан, чтобы избежать травли от одноклассников-мусульман, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.

Христиане в классах, где множество детей мигрантов оказываются в меньшинстве. А дети из мусульманских стран — Сирии, Афганистана и Ирака — преобладают. Причем, стремительно растет количество мигрантов, которые просят убежища. Эта европейская страна — Германия — переживает серьезный миграционный кризис, признают специалисты.