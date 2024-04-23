Все больше родителей немецких детей хотят перевести своих детей в ислам. Это вынужденная мера родители детей других конфессий, в частности, христиан, чтобы избежать травли от одноклассников-мусульман, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.
Христиане в классах, где множество детей мигрантов оказываются в меньшинстве. А дети из мусульманских стран — Сирии, Афганистана и Ирака — преобладают. Причем, стремительно растет количество мигрантов, которые просят убежища. Эта европейская страна — Германия — переживает серьезный миграционный кризис, признают специалисты.
Украинец, который готовил покушение на президента Словакии, задержан в Чехии
Контрразведка Чехии задержала 24-летнего гражданина Украины Марунича в момент, когда он доставал оружие из тайника. Покушение должно было произойти 22 апреля на юго-востоке республике в городе Брно.
В Белоруссии на заводе "Юнисон" началась сборка китайских кроссоверов марки VGV
Две модели VGV, U70 Pro и U75 Plus, были адаптированы под российские условия эксплуатации, с изменением более чем 100 компонентов в каждой модели. Изменения коснулись подвески, алгоритмов работы моторов и коробок передач, а также бортового компьютера.
Российские дипломаты посоветовали туристам, не улетевшим в Мексику, судиться с Turkish Airlines
Российские дипломаты советуют туристам, оказавшимся в ситуации, когда их не допускают на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Мексику, судиться с авиакомпанией за возмещение ущерба.
Алла Пугачёва вышла в свет в стильном парике и жакете с эффектом стройности
Певица Алла Пугачёва появилась на публике в жакете, который создал эффект стройности. На фото, которое фан-клуб артистки опубликовал в социальных сетях, также виден парик с небрежной прической и легкими локонами.