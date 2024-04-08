В ЛНР уничтожили тайник ВСУ с сотней артснарядов

Правоохранительные органы обнаружили и уничтожили в Славяносербском районе Луганской Народной Республики тайник с сотней артиллерийских снарядов калибра 120 и 155 мм, как сообщили в пресс-службе МВД по ЛНР.

В сообщении говорится, что в ходе рейда полицейские обнаружили в Славяносербском районе возле бывшей шахты 100 снарядов калибром 120 и 152 мм. Эти опасные находки на месте уничтожили саперы военной комендатуры.

Также в ходе рейда в Северодонецком районе полицейские обнаружили семь снарядов различных калибров, включая пять выстрелов к станковому противотанковому гранатомету СПГ-9. Эти боеприпасы были уничтожены на месте сотрудниками Росгвардии.

В Старобельском районе правоохранители изъяли четыре гранаты, четыре запала и 141 патрон. Часть боеприпасов была уничтожена на месте, а остальные направлены на исследование.