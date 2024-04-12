Страны СНГ на встрече в Минске выразили солидарность с Россией по теракту в "Крокусе"

Главы МИД стран СНГ на встрече в Минске выразили солидарность с Россией по поводу теракта в «Крокусе». Кроме того, принято заявление о базовых организациях СНГ по исследованиям проблем военной безопасности и организации подготовки кадров для судебных систем.

Утвержден план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами, а также заявление в связи с 30-летием предоставления СНГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.