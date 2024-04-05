Священнику УПЦ в Закарпатье грозит до пяти лет тюрьмы за призывы уклоняться от мобилизации

Служба безопасности Украины обвинила клирика УПЦ в Закарпатской области в том, что он призывал верующих уклоняться от мобилизации под угрозой наказания в виде пяти лет тюрьмы. По информации СБУ, настоятель хустской епархии УПЦ называл «гражданской войной» все то, что происходит в стране, оправдывал действия России и призывал верующих уклоняться от мобилизации на Украине. Украинские власти активно пытаются избавиться от УПЦ, несмотря на то что более 5-6 млн обитателей страны остаются прихожанами канонической церкви.