Священнику УПЦ в Закарпатье грозит до пяти лет тюрьмы за призывы уклоняться от мобилизации

Служба безопасности Украины обвинила клирика УПЦ в Закарпатской области в том, что он призывал верующих уклоняться от мобилизации под угрозой наказания в виде пяти лет тюрьмы. По информации СБУ, настоятель хустской епархии УПЦ называл «гражданской войной» все то, что происходит в стране, оправдывал действия России и призывал верующих уклоняться от мобилизации на Украине. Украинские власти активно пытаются избавиться от УПЦ, несмотря на то что более 5-6 млн обитателей страны остаются прихожанами канонической церкви.
"По глупости Байдена" может начаться третья мировая война, считает Илон Маск
Илон Маск считает крайне опасным риск начала третьей мировой войны по глупости президента США Джо Байдена.
Против депутата Бундестага Генпрокуратура Мюнхена ведёт предварительное расследование о связях с Россией
Депутат требует доказательств своей вины. Чем это всё грозит ему, представители ведомства пока не уточняют.
Пользователи Galaxy S23 столкнулись с проблемами после последнего обновления
Последнее обновление One UI 6.1 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 привело не только к внедрению новых функций, но и к серьезным проблемам.
Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах
В Рособрнадзоре заявили, что планируют ввести итоговые контрольные работы в конце каждого учебного года.По мнению ведомства, это позволит проверить уровень подготовки учеников и степень профессиональных компетенций учителей.