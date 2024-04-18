Новый вкус мороженого под названием "Во имя мира" был создан в кафе-кондитерских на итальянском острове Капри. Сейчас там собрались главы МИД стран "Большой семерки" (G7), о чем сообщает ТАСС.
Мороженое предлагается в пяти вариантах, соответствующих цветам флагов стран-участниц этого неформального клуба наиболее развитых экономик. Каждый из контейнеров с мороженым украшен рисунком оливкового дерева и символом мира.
Пока неизвестно, попробовал ли кто-то из министров это мороженое. "Отсюда, с Капри, мы хотим послать послание мира", — сказали в кондитерской, добавив, что выбрали вкусы, соответствующие цветам братства, и символ мира, потому что все мы нуждаемся в мире.
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