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Мороженое во имя мира сделали на Капри, где проходит встреча глав МИД G7
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:44

Мороженое во имя мира сделали на Капри, где проходит встреча глав МИД G7

Новый вкус мороженого под названием "Во имя мира" был создан в кафе-кондитерских на итальянском острове Капри. Сейчас там собрались главы МИД стран "Большой семерки" (G7), о чем сообщает ТАСС.

Мороженое предлагается в пяти вариантах, соответствующих цветам флагов стран-участниц этого неформального клуба наиболее развитых экономик. Каждый из контейнеров с мороженым украшен рисунком оливкового дерева и символом мира.

Пока неизвестно, попробовал ли кто-то из министров это мороженое. "Отсюда, с Капри, мы хотим послать послание мира", — сказали в кондитерской, добавив, что выбрали вкусы, соответствующие цветам братства, и символ мира, потому что все мы нуждаемся в мире.

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