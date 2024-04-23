Из-за повреждений электрогенерирующих мощностей в Украине, а именно нехватки энергии со своих электростанций, Укрэнерго запросило помощь из-за рубежа. Энергосистема этой страны подключена к электростанциям ЕС и вынуждена компенсировать за счет них свои нехватки мощностей, как сообщает ТАСС.
Также национальная энергоснабжающая организация сообщила о введении графика аварийных отключений на востоке Украины, в частности в Харьковской области. Население регулярно отключается от снабжения. Корпоративные потребители ограничены в снабжении с 18:00 до 22:00, когда у населения наибольшее потребление.
Украинец, который готовил покушение на президента Словакии, задержан в Чехии
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В Белоруссии на заводе "Юнисон" началась сборка китайских кроссоверов марки VGV
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