Из-за повреждений электрогенерирующих мощностей в Украине, а именно нехватки энергии со своих электростанций, Укрэнерго запросило помощь из-за рубежа. Энергосистема этой страны подключена к электростанциям ЕС и вынуждена компенсировать за счет них свои нехватки мощностей, как сообщает ТАСС.

Также национальная энергоснабжающая организация сообщила о введении графика аварийных отключений на востоке Украины, в частности в Харьковской области. Население регулярно отключается от снабжения. Корпоративные потребители ограничены в снабжении с 18:00 до 22:00, когда у населения наибольшее потребление.