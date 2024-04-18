Президент США, отвечая на вопрос о возвращении благосклонности американских избирателей, Байден перепутал палестинский город Рафах на юге сектора Газа и город Хайфа на севере Израиля, сообщает ТАСС.
Видимо, Джо Байден имел в виду город Рафах, куда Израиль планирует расширить свою операцию против ХАМАС, но без ввода войск достичь окончательной победы невозможно. США настаивают на начале операции в Рафахе только после выработки планов эвакуации и оказания помощи населению.
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