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Перепутал Рафах на юге Газы с Хайфой на севере Израиля Джо Байден
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:35

Перепутал Рафах на юге Газы с Хайфой на севере Израиля Джо Байден

Президент США, отвечая на вопрос о возвращении благосклонности американских избирателей, Байден перепутал палестинский город Рафах на юге сектора Газа и город Хайфа на севере Израиля, сообщает ТАСС.


Видимо, Джо Байден имел в виду город Рафах, куда Израиль планирует расширить свою операцию против ХАМАС, но без ввода войск достичь окончательной победы невозможно. США настаивают на начале операции в Рафахе только после выработки планов эвакуации и оказания помощи населению.

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