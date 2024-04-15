В App Store появилось фейковое приложение Сбербанка под названием "Сбер: Онлайн Банк". В кредитной организации подтвердили, что это мошенничество, и предупредили, что скачивание может привести к потере личных данных, сообщает ТАСС.

За последнее время это один из многих случаев появления фейковых банковских приложений для скачивания. "Тинькофф" также предупреждал о появлении фейков, которые используют символику и название банка.