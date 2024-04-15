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Фейковое приложение
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:32

Фейковое приложение "Сбер: Онлайн Банк" появилось в App Store

В App Store появилось фейковое приложение Сбербанка под названием "Сбер: Онлайн Банк". В кредитной организации подтвердили, что это мошенничество, и предупредили, что скачивание может привести к потере личных данных, сообщает ТАСС.

За последнее время это один из многих случаев появления фейковых банковских приложений для скачивания. "Тинькофф" также предупреждал о появлении фейков, которые используют символику и название банка.

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