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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:27

В перинатальном центре Донецка сделали подземные резервуары на случай перебоев с водой

Новый корпус Донецкого перинатального центра сможет работать за счет подземных резервуаров в случае перебоев с водоснабжением. Здесь есть генераторы для экстренных случаев: при отключении света. В центре предусмотрены две большие и одна малая операционная. Регулярные перебои с электричеством в ДНР происходят из-за обстрелов со стороны Украины. Также в результате ударов украинской армии были нарушены поставки воды по каналу «Северский Донец — Донбасс», из-за чего водоснабжение Донецка происходит по графику. Новый корпус построен по поручению президента РФ Владимира Путина для оказания высокотехнологичной помощи.

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