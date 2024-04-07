Новый корпус Донецкого перинатального центра сможет работать за счет подземных резервуаров в случае перебоев с водоснабжением. Здесь есть генераторы для экстренных случаев: при отключении света. В центре предусмотрены две большие и одна малая операционная. Регулярные перебои с электричеством в ДНР происходят из-за обстрелов со стороны Украины. Также в результате ударов украинской армии были нарушены поставки воды по каналу «Северский Донец — Донбасс», из-за чего водоснабжение Донецка происходит по графику. Новый корпус построен по поручению президента РФ Владимира Путина для оказания высокотехнологичной помощи.
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Администрация США высказала свое мнение.
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Фестиваль Холи, организованный индийским центром "Сита", президент которого сравнил его с российской Масленицей.