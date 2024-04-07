В перинатальном центре Донецка сделали подземные резервуары на случай перебоев с водой

Новый корпус Донецкого перинатального центра сможет работать за счет подземных резервуаров в случае перебоев с водоснабжением. Здесь есть генераторы для экстренных случаев: при отключении света. В центре предусмотрены две большие и одна малая операционная. Регулярные перебои с электричеством в ДНР происходят из-за обстрелов со стороны Украины. Также в результате ударов украинской армии были нарушены поставки воды по каналу «Северский Донец — Донбасс», из-за чего водоснабжение Донецка происходит по графику. Новый корпус построен по поручению президента РФ Владимира Путина для оказания высокотехнологичной помощи.