Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.04.2024 : 94,3242
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.04.2024 : 100,2787
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:30

Не получало Посольство РФ в ФРГ уведомления о задержании в Германии россиян

Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления от властей Германии о задержании в Баварии двух граждан нашей страны, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее газета Spiegel сообщила о задержании двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Однако посольство РФ не получало официального уведомления от германских правоохранительных органов о данном инциденте.

Отметим, что Генпрокуратура ФРГ ранее сообщала о задержании "за ведение тайной агентурной деятельности в пользу России" неких "германо-российских граждан".

Мир

Мороженое во имя мира сделали на Капри, где проходит встреча глав МИД G7

Мороженое во имя мира сделали на Капри, где проходит встреча глав МИД G7

Пока неизвестно, заходил ли кто-то из министров отведать это мороженое.

Читать полностью
Перепутал Рафах на юге Газы с Хайфой на севере Израиля Джо Байден

Перепутал Рафах на юге Газы с Хайфой на севере Израиля Джо Байден

СМИ: Байден перепутал Рафах на юге Газы с Хайфой на севере Израиля

Читать полностью

Общество

Haval представил интерьер нового H6, который ожидают на российском рынке

Haval представил интерьер нового H6, который ожидают на российском рынке

Салон модели H6 включает огромный центральный дисплей и новый руль с хромированной рамкой вокруг кнопок.

Читать полностью
Врач Денисова выделила картофель как полезный для людей с гипертонией

Врач Денисова выделила картофель как полезный для людей с гипертонией

Врач-диетолог Наталья Денисова рассмотрела полезные продукты для людей с гипертонией, включив картофель в список рекомендуемых. Картофель, богатый калием, снижает давление и обладает мочегонным действием.

Читать полностью

Новости