Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления от властей Германии о задержании в Баварии двух граждан нашей страны, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее газета Spiegel сообщила о задержании двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Однако посольство РФ не получало официального уведомления от германских правоохранительных органов о данном инциденте.

Отметим, что Генпрокуратура ФРГ ранее сообщала о задержании "за ведение тайной агентурной деятельности в пользу России" неких "германо-российских граждан".