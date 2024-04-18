Посольство России в ФРГ не получало официального уведомления от властей Германии о задержании в Баварии двух граждан нашей страны, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее газета Spiegel сообщила о задержании двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Однако посольство РФ не получало официального уведомления от германских правоохранительных органов о данном инциденте.
Отметим, что Генпрокуратура ФРГ ранее сообщала о задержании "за ведение тайной агентурной деятельности в пользу России" неких "германо-российских граждан".
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