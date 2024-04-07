Игры дружбы в Екатеринбурге помогут продвижению туризма и брендов Урала

Проведение в Екатеринбурге Всемирных игр дружбы поможет продвижению уральских брендов и развитию туризма в России. Для участников события уже готовят туристические предложения и культурную программу, сообщил ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ по Уральскому федеральному округу Борис Кириллов."А чего мы ждем для регионов. Конечно, в первую очередь - это продвижение наших брендов. Сегодня, как вы понимаете, мир изменился - глобальные связи и их направления - Россия получила дополнительный импульс для развития своего туризма и его открытия странам, которые в этом заинтересованы. Думаю, что мы за счет проведения таких акций, таких событий просто повысим интерес к тому, что происходит в России и, кстати, к молодым людям, которые здесь живут", - сказал Кириллов.Он отметил, что для участников Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге будут разработаны туристические предложения и культурная программа.Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.