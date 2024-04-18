Кремль не имеет официальной позиции по вопросу о запрете использования материнского капитала для строительства и приобретения жилья в зонах, подверженных подтоплению, поскольку данный вопрос не был рассмотрен. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
"В настоящий момент Кремль не имеет официальной позиции по данному вопросу, так как он не был рассмотрен", - ответил Песков на запрос о позиции Кремля по инициативе губернатора.
Ранее, на совещании с главой государства, губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил запретить использование материнского капитала в этих зонах и не распространять на них действие дачной амнистии.
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