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Идею запрета на маткапитал для строительства в подтопляемых зонах Кремль не изучал
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:23

Идею запрета на маткапитал для строительства в подтопляемых зонах Кремль не изучал

Кремль не имеет официальной позиции по вопросу о запрете использования материнского капитала для строительства и приобретения жилья в зонах, подверженных подтоплению, поскольку данный вопрос не был рассмотрен. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

"В настоящий момент Кремль не имеет официальной позиции по данному вопросу, так как он не был рассмотрен", - ответил Песков на запрос о позиции Кремля по инициативе губернатора.

Ранее, на совещании с главой государства, губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил запретить использование материнского капитала в этих зонах и не распространять на них действие дачной амнистии.

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