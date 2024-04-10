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Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:21

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ.

Мир

Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

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В Турции вступили в силу новые меры по наказанию ресторанов и кафе за обман туристов

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