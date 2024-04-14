В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российская армия продолжает планомерно уничтожать западное оружие, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для нанесения ударов по военным и мирным целям на территории нашей страны в новых регионах.
Сегодня, согласно очередной сводке Министерства обороны за сутки, были уничтожены две установки IRIS-T — это зенитные ракетные комплексы производства Германии, которые ранее были на вооружении ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в результате удара ВКС России была ликвидирована радиолокационная станция (РЛС) обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6. Также был уничтожен склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и военная техника, а также личный состав ВСУ.
"Были поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", — сообщает Министерство обороны.
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