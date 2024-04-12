Москва пока не чувствует готовность официального Киева к переговорам. Хотя в принципе это не исключено. «Это возможно только в форме диалога, готовность к диалогу была вчера подтверждена президентом», - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Разговаривать можно на основе стамбульского договора от 2022 года могут быть возможными только в формате диалога. Базисом для переговоров стамбульский договор может являться, но надо учитывать тот факт, что за два года появился ряд новых реалий.

Есть вести переговоры с российской стороной от украинского президента Владимира Зеленского, поэтому пока рассуждать на эту тему нет смысла. Он также сказал: «Пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с российской стороной, поэтому здесь какие-либо вопросы о потенциальных деталях - сейчас они вряд ли уместны».

Также Песков сказал, что пока рано говорить, какая страна потенциально могла бы принять переговоры.