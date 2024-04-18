Документ, который определяет стандарты хранения и защиты информации, а также позволяет оценить эффективность процессов информационной безопасности, был подписан российскими компаниями "Авито", "Билайн", "Тинькофф" и "Яндекс", подписали отраслевой стандарт защиты данных, сообщает ТАСС.

Аудит может проводиться экспертными группами, состоящими из специалистов компаний и организаций, имеющих лицензию на защиту конфиденциальной информации. Экспертными группами будут оценивать систему защиты данных по ряду критериев, включая модель организации и управления защитой данных, политику защиты информации и план мероприятий по предотвращению угроз.

Отраслевой стандарт устанавливает высокую планку для систем информационной безопасности. Члены ассоциации планируют проводить аудит ежегодно, по словам президента Ассоциации больших данных Анны Серебряниковой.



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