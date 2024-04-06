Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 92,4155
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 100,1259
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:13

Олимпийский комитет России выступает на стороне атлетов, которые не приемлют условия МОК

Олимпийский комитет России выступает на стороне атлетов, которые не приемлют условия МОК

мпиады уже как таковой нет. Без флага и гимна выступать – я считаю, это вообще позорно для такой великой страны, как Россия», – поделилась своим мнением Винер. Именитый тренер подчеркнула, что российские спортсмены, которые будут выступать на летних Олимпийских играх в Париже без национальной символики, являются людьми без страны, они не должны иметь гражданства России. «Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет МОК», - сказала Винер. Глава федерации художественной гимнастики уверена, что Олимпийские игры утратили свое былое значение. А участие России на предложенных условиях – без гимна и флага – это неприемлемо. Ранее президент ОКР Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов». Он осудил то, что спортсмены не поддерживают политику своей страны. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский

Мир

Германия собралась вводить против России новый вид санкций

Германия собралась вводить против России новый вид санкций

Разговоры ведутся по поводу ограничения импорта сырья на основе природного газа.

Читать полностью
Гражданина Швеции Улу Бини и соратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к году тюрьмы

Гражданина Швеции Улу Бини и соратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к году тюрьмы

Улу Бини считают соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Читать полностью

Общество

Арендованное жилье в России стало дороже

Арендованное жилье в России стало дороже

Повышение средней расценки составило 16 процентов.

Читать полностью
Путин пожелал президенту Абхазии

Путин пожелал президенту Абхазии "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности"

Успехов в государственной деятельности, благополучия и "крепкого здоровья, пожелал президенту Абхазии российский лидер.

Читать полностью

Новости