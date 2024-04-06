Олимпийский комитет России выступает на стороне атлетов, которые не приемлют условия МОК

мпиады уже как таковой нет. Без флага и гимна выступать – я считаю, это вообще позорно для такой великой страны, как Россия», – поделилась своим мнением Винер. Именитый тренер подчеркнула, что российские спортсмены, которые будут выступать на летних Олимпийских играх в Париже без национальной символики, являются людьми без страны, они не должны иметь гражданства России. «Иноагентами я бы их не назвала, они не иноагенты, но они люди пассивные, которые в конечном итоге становятся сторонниками тех мер, которые применяет МОК», - сказала Винер. Глава федерации художественной гимнастики уверена, что Олимпийские игры утратили свое былое значение. А участие России на предложенных условиях – без гимна и флага – это неприемлемо. Ранее президент ОКР Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов». Он осудил то, что спортсмены не поддерживают политику своей страны. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский