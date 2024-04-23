Украинец готовил покушение на новоизбранного президента Чехии Петера Пеллегрини, который выступает против помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Контрразведка Чехии задержала 24-летнего гражданина Украины Марунича в момент, когда он доставал оружие из тайника. Покушение должно было произойти 22 апреля на юго-востоке республике в городе Брно.

Ранее этот человек уже попадал в поле зрения спецслужб Чехии за такие преступления, как распространение детской порнографии и мошенничество. Преступника описывают как националистически настроенного и психически неуравновешенного.