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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:11

В "Рувики" появился раздел с материалами для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Энциклопедия "Рувики", российский аналог "Википедии", опубликовала почти 1,5 тыс. выверенных статей для подготовки школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе энциклопедии."Специально для школьников "Рувики" подготовила выверенные материалы для подготовки к экзаменам. На портале школьники могут найти 746 статей для подготовки к ЕГЭ и 705 статей для подготовки к ОГЭ", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, все материалы были рецензированы Российской академией наук и содержат структурную и достоверную информацию."Мы собрали в одном месте полезные проверенные Российской академией наук статьи по каждой дисциплине, и надеемся, что это поможет всем школьникам пройти выпускные испытания с отличными результатами", - отметил генеральный директор "Рувики" Владимир Медейко, его слова привели в пресс-службе.С 1 апреля "Рувики" стала доступна в обновленной версии. На портале появилась возможность настроить режим чтения, выбрав светлую или темную темы, размер шрифта, а также ширину сайта. Материалы теперь можно прослушать в аудиоформате, также внедрена первая версия рекомендательной системы на основе прочитанных зарегистрированным посетителем страниц.К уже открытым 11 разделам на языках народов России также добавились бурятский, вепский, ингушский, калмыцкий, коми, коми-пермяцкий, ливвиковский и хакасский языки.Портал "Рувики" заработал в июне 2023 года.

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