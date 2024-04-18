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Направят 160 млн рублей в ЛНР на проектирование комплекса по переработке ТКО
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:11

Направят 160 млн рублей в ЛНР на проектирование комплекса по переработке ТКО

В ЛНР построят комплекс по переработке отходов. На его проектирование выделят 160 миллионов рублей. Комплекс будет построен вблизи поселка Родаково, сообщает ТАСС.

На КПО «Луганск» будет направляться половина ТКО, ежегодно образующихся в республике — 350 тысяч тонн отходов из 12 муниципальных образований. Завершить разработку проектной документации планируют до конца 2024 года.

Как ранее сообщали в РЭО, благодаря трем комплексам мощностью 700 тысяч тонн отходов в год, в ЛНР будет обеспечена 100% сортировка отходов и в два раза уменьшено их захоронение.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в 2019 году. Она должна сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему нелегальных свалок и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

По состоянию на конец 2022 года, доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку — 12%.

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