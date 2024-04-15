В российских колледжах пройдет день открытых дверей в рамках "Профессионалитета"

Единый день открытых дверей в колледжах в рамках проекта "Профессионалитет" пройдет 20 апреля в 79 регионах России. Мероприятие объединит 370 образовательно-производственных кластеров.
Более 40 тысяч школьников, их родителей и педагогов смогут узнать о рабочих профессиях и возможностях обучения по практико-ориентированным образовательным программам. В рамках мероприятия запланированы родительские собрания, экскурсии на предприятия, мастер-классы и профессиональные пробы.
В прошлом году участниками единого дня открытых дверей стали более 510 тысяч человек. В этом году также приглашаем ребят и взрослых познакомиться с образовательными программами и пообщаться с мастерами.
Федеральный проект "Профессионалитет" предусматривает создание образовательно-производственных центров, внедрение новых образовательных программ и интеграцию образовательных учреждений и предприятий. В течение двух лет в проект войдет половина российских колледжей.
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