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Сорваны переброски резервов ВСУ после ударов ВКС России по объектам ТЭК Украины
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 18:18

Сорваны переброски резервов ВСУ после ударов ВКС России по объектам ТЭК Украины

Сегодня ВКС России активизировали свою работу по стратегически важным объектам Украины. В частности, были нанесены удары по объектам ТЭК страны, что нарушило работу украинских предприятий военной промышленности.

В результате ударов по ТЭК Украины, а также комплексной ракетной атаки по инфраструктуре страны, сорваны переброски резервов ВСУ в районы боевых действий. Кроме того, из-за перебоев в электроснабжении железнодорожного транспорта затруднено снабжение подразделений на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны также отмечает, что такая массированная атака является ответной реакцией на действия Киева по нарушению работы российских НПЗ, других объектов нефтегазовой отрасли и энергетики России.

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