Третья мировая с применением ядерного оружия вполне реальна, считает политический эксперт Бен Шапиро. И с его мнением согласен миллиардер Илон Маск, по мнению которого виновником апокалипсиса может явиться президент США Джо Байден, по глупости которого может начаться вооруженное столкновение двух ядерных держав из-за Украины.
"Это чрезвычайно опасно", — прокомментировал Маск сообщение Шапиро в заблокированной в России сети X (ранее Twitter). Начать третью мировую войну престарелый Джо Байден может из-за своей "полной глупости".
Вступления Украины в НАТО — равно началу ядерного апокалипсиса, считает Илон Маск. Напомним, что недавно, 3 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг вновь заявил, о том, что Украина должна стать членом НАТО.
В Play Market обнаружен крипторазвод
В Play Market обнаружен крипторазвод, и Google закрыла 87 приложений, разработанных двумя скамерами. Google потратила $75 000 на расследование, идентифицировав двух мошенников из Шэньчжэня и Гонконга.
Против депутата Бундестага Генпрокуратура Мюнхена ведёт предварительное расследование о связях с Россией
Депутат требует доказательств своей вины. Чем это всё грозит ему, представители ведомства пока не уточняют.
Пользователи Galaxy S23 столкнулись с проблемами после последнего обновления
Последнее обновление One UI 6.1 для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 привело не только к внедрению новых функций, но и к серьезным проблемам.
Кравцов одобрил инициативу проведения итоговых контрольных работ в конце каждого года обучения в школах
В Рособрнадзоре заявили, что планируют ввести итоговые контрольные работы в конце каждого учебного года.По мнению ведомства, это позволит проверить уровень подготовки учеников и степень профессиональных компетенций учителей.