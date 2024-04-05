Третья мировая с применением ядерного оружия вполне реальна, считает политический эксперт Бен Шапиро. И с его мнением согласен миллиардер Илон Маск, по мнению которого виновником апокалипсиса может явиться президент США Джо Байден, по глупости которого может начаться вооруженное столкновение двух ядерных держав из-за Украины.

"Это чрезвычайно опасно", — прокомментировал Маск сообщение Шапиро в заблокированной в России сети X (ранее Twitter). Начать третью мировую войну престарелый Джо Байден может из-за своей "полной глупости".

Вступления Украины в НАТО — равно началу ядерного апокалипсиса, считает Илон Маск. Напомним, что недавно, 3 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг вновь заявил, о том, что Украина должна стать членом НАТО.





