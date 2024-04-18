Экспертов МАГАТЭ уведомят об атаке беспилотника ВСУ по ЗАЭС - пресс-служба станции.
Ford выпустил редкую юбилейную версию Mustang, отмечая 60-летие модели
Названная 60th Anniversary, юбилейная версия доступна в ограниченном тираже — всего 1965 экземпляров, отсылающих к году выпуска первого Mustang. Отличия от стандартного спорткара заключаются в декоративных элементах, сохраняя под капотом стандартный пятилитровый V8 мощностью 480 л. с.
Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту
Пассажиры в Омане выразили недовольство отношением сотрудников аэропорта при отмене рейсов в Дубай. Авиаперевозчик не предоставил гостиницу, заменив ее на ваучер на фастфуд, и не смог обеспечить информацию о возможном времени вылета.
Ученые обнаружили, что сок капусты помогает бороться с воспалением в кишечнике
Исследование, проведенное группой ученых из Университета Миссури, подтвердило положительное влияние сока краснокочанной капусты на симптомы воспалительных заболеваний кишечника.
Ученые сообщили, что перец Пеквин по полезности не уступает пищевым добавкам
Ученые из Автономного университета Тамаулипаса в Мексике обнаружили, что перец Пеквин содержит значительные количества незаменимых для организма человека пищевых компонентов, таких как алкалоиды, фенольные соединения, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды.