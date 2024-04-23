С телевышки в Харькове могла вестись корректировка огня по Белгородской области
Школьники в Германии вынуждены переходить в ислам, чтобы избежать травли одноклассников
Стремительно растет количество мигрантов, которые просят убежища. Эта европейская страна — Германия — переживает серьезный миграционный кризис, признают специалисты.
Украинец, который готовил покушение на президента Словакии, задержан в Чехии
Контрразведка Чехии задержала 24-летнего гражданина Украины Марунича в момент, когда он доставал оружие из тайника. Покушение должно было произойти 22 апреля на юго-востоке республике в городе Брно.
Российские дипломаты посоветовали туристам, не улетевшим в Мексику, судиться с Turkish Airlines
Российские дипломаты советуют туристам, оказавшимся в ситуации, когда их не допускают на рейсы Turkish Airlines из Стамбула в Мексику, судиться с авиакомпанией за возмещение ущерба.
Алла Пугачёва вышла в свет в стильном парике и жакете с эффектом стройности
Певица Алла Пугачёва появилась на публике в жакете, который создал эффект стройности. На фото, которое фан-клуб артистки опубликовал в социальных сетях, также виден парик с небрежной прической и легкими локонами.