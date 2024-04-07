С 2022 года активисты Луганского регионального отделения Народного фронта доставили более 10 тонн гуманитарной помощи беженцам из Харьковской области и ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ОНФ.

Благодаря усилиям активистов, более 1 тысячи человек, перебравшихся из зоны боевых действий, смогли найти место для жилья в Троицком районе ЛНР. В число гуманитарной помощи входят предметы гигиены, одежда, обувь и постельные принадлежности.

Кроме того, помощь беженцам оказывают и другие организации, также на безвозмездной основе.