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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:01

Народный фронт ЛНР с 2022 года доставил беженцам из Харьковской области около 10 т. гуманитарки

С 2022 года активисты Луганского регионального отделения Народного фронта доставили более 10 тонн гуманитарной помощи беженцам из Харьковской области и ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ОНФ.

Благодаря усилиям активистов, более 1 тысячи человек, перебравшихся из зоны боевых действий, смогли найти место для жилья в Троицком районе ЛНР. В число гуманитарной помощи входят предметы гигиены, одежда, обувь и постельные принадлежности.

Кроме того, помощь беженцам оказывают и другие организации, также на безвозмездной основе.

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