С 2022 года активисты Луганского регионального отделения Народного фронта доставили более 10 тонн гуманитарной помощи беженцам из Харьковской области и ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ОНФ.
Благодаря усилиям активистов, более 1 тысячи человек, перебравшихся из зоны боевых действий, смогли найти место для жилья в Троицком районе ЛНР. В число гуманитарной помощи входят предметы гигиены, одежда, обувь и постельные принадлежности.
Кроме того, помощь беженцам оказывают и другие организации, также на безвозмездной основе.
Из Израиля на официальную встречу в Италии отправился глава МИД и родственники заложников
Также из Израиля вместе с Исраэль Кац отправились родственники заложников, удерживаемых в Газе.
Вашингтон считает, что Мексика и Эквадор должны договориться
Администрация США высказала свое мнение.
На индийский праздник Холи в Москве пришли несколько тысяч человек
Фестиваль Холи, организованный индийским центром "Сита", президент которого сравнил его с российской Масленицей.
Арендованное жилье в России стало дороже
Повышение средней расценки составило 16 процентов.