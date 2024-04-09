В Индии 60 женщин из 38 стран встретились на мероприятии, посвященном теме сохранения семьи и семейных ценностей — 3-м Евразийском собрании соотечественниц. По итогам собрания будет принята декларация, сообщает ТАСС. Запланированы дискуссии и мастер-классы на темы семьи и российских ценностей.

Важность сохранения традиционных ценностей и воспитания следующих поколений отметил Денис Алипов, посол России в Индии. Он подчеркнул, что женщины должны быть активными в этом благом деле.

Важность объединения россиян и русскоязычных за рубежом вокруг сообществ и православных церквей подчеркнула Елена Драпеко, актриса и политик, принимающая участие в мероприятии. Она добавила, что важно говорить о ценностях с "женской точки зрения".