В Индии 60 женщин из 38 стран встретились на мероприятии, посвященном теме сохранения семьи и семейных ценностей — 3-м Евразийском собрании соотечественниц. По итогам собрания будет принята декларация, сообщает ТАСС. Запланированы дискуссии и мастер-классы на темы семьи и российских ценностей.
Важность сохранения традиционных ценностей и воспитания следующих поколений отметил Денис Алипов, посол России в Индии. Он подчеркнул, что женщины должны быть активными в этом благом деле.
Важность объединения россиян и русскоязычных за рубежом вокруг сообществ и православных церквей подчеркнула Елена Драпеко, актриса и политик, принимающая участие в мероприятии. Она добавила, что важно говорить о ценностях с "женской точки зрения".
Глава ЦРУ предложил план по прекращению огня между Израилем и Палестиной
Директор ЦРУ Уильям Бернс выдвинул новый план, который должен остановить палестино-израильский вооруженный конфликт. Его слова приводит новостное издание Wall Street Journal.
Израильские военные ликвидировали с воздуха одного из руководящих членов ХАМАС
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что авиаударом ликвидировала одного из ведущих лиц группировки ХАМАС. Им оказался Хатем Альрамери. Он отвечал за Запуск боевых ракет в центральных лагерях сектора Газа.
Ученые объяснили, почему Южный океан имеет самый чистый воздух на Земле
Ученые признали, что Южный океан имеет самый чистый воздух на Земле, но причины этого оставались неясными до недавних исследований, которые прояснили этот вопрос.
Ученые разработали инновационный кожный тест для выявления туберкулеза
Ученые достигли значительного прорыва в диагностике туберкулеза (ТБ), предлагая потенциальное решение для преодоления вызовов, стоящих перед текущими методами диагностики.