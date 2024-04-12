В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за крайне опасной паводковой ситуации. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.
Он предупредил жителей о том, что сирена звучит не в учебных целях, а для предупреждения об опасности. Мэр также сообщил, что уровень воды в реке Урал за последние 10 часов поднялся на 40 см и составляет 1143 см. Эти значения считаются опасными и могут привести к серьезным последствиям.
Сергей Салмин призвал жителей города следовать инструкциям экстренных служб и быть готовыми к возможной эвакуации. Он также отметил, что все необходимые меры будут приняты для обеспечения безопасности горожан.
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