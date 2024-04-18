Конгрессмены, голосующие за материальную поддержку Украины, должны будут автоматически вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое предложение внесла республиканка Марджори Тейлор-Грин в законопроект о помощи Киеву, сообщает ТАСС.
В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter) Тейлор-Грин написала: "Любому члену Конгресса, проголосовавшему за этот законопроект, необходимо будет вступить в ряды украинской армии".
Она также выразила мнение, что американский народ выступает за мирные переговоры между Россией и Украиной. По ее мнению, если Киев не сможет вернуть те деньги, которые США щедро отправляют на войну все эти годы, то это может создать большие проблемы для США.
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