Председателем фонда "Сколково", входящего в группу ВЭБ. РФ, назначен Сергей Перов, ранее занимавший должность первого заместителя руководителя департамента культуры города Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Заместителем председателя госкорпорации станет Игорь Дроздов, который до этого возглавлял правление фонда "Сколково". Он перейдет в ВЭБ. РФ, где будет курировать блок инновационных институтов развития и участвовать в усилении координации и взаимодействия между ними. Игорь Дроздов также станет заместителем председателя Совета директоров фонда "Сколково".
Игорь Дроздов будет заниматься инновационной повесткой уже внутри команды ВЭБ. РФ, а Сергей Перов, в свою очередь, как руководитель фонда "Сколково", обеспечит синхронизацию общих усилий с Москвой.
Глава ВЭБ. РФ и председатель Совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов отметил, что ВЭБ. РФ и Москва обсуждали развитие проекта "Сколково".
ВЭБ.РФ — это национальный институт развития, который содействует реализации социально-экономической политики страны, повышению ее конкурентоспособности и модернизации на инновационной основе.
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