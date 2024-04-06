Cоратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к году тюрьмы

Суд в Эквадоре рассмотрел апелляцию прокуратуры по делу шведского подданного Улы Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Швед, подозревавшийся в совершении атаки на компьютерную систему, приговорен к тюремному заключению сроком один год, сообщает агентство ТТ.В начале прошлого года суд принял решение освободить Бини, но приговор был обжалован. В обвинительном заключении утверждалось, что швед, который живет в Эквадоре с 2013 года и, несмотря на знакомство с Ассанжем, отрицает какое-либо отношение к WikiLeaks, сотрудничал с двумя российскими хакерами и пытался "дестабилизировать Эквадор". По мнению прокуратуры, он взломал компьютерную систему государственной телекоммуникационной компании CNT.Бини был задержан в аэропорту Кито в апреле 2019 года, когда в Лондоне был арестован основатель WikiLeaks. Согласно заявлению Марии Паулы Ромо, занимавшей в то время пост главы МВД Эквадора, Бини "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в стране с целью нанести ущерб правительству". Как отмечала британская газета Daily Express, соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks.Бини 68 дней находился в тюрьме, был освобожден 21 июня 2019 года из-под стражи судом в провинции Пичинча, но его активы были заморожены, он по-прежнему оставался в Эквадоре, так как был обязан каждую неделю являться в суд, чтобы отчитываться о своем местонахождении. По словам семьи Бини, он тяжело переносил сложившуюся ситуацию, а после пребывания в тюрьме у него началась бессонница. Обвинение против шведа было поставлено под сомнение специальным посланником ООН по свободе слова, и к делу подключились многие правозащитные организации. Защита всегда утверждала, что обвинение носит политический характер.Даг Густавссон, отец Бини, теперь надеется на помощь шведского МИД. "Это очень странно, сначала его обвинили в утечке данных, за что он был оправдан, а теперь ему выносят приговор в отношении попытки взлома данных, это неправильно и безумно, - сказал он в интервью Sveriges Radio. - Мы надеемся, что МИД сможет усилить давление и попытаться каким-то образом изменить ситуацию".