Внимательнее слушать выступления Владимира Путина и не вырывать фразы из контекста посоветовал западным журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Главной целью заказчиков теракта в Москве было нанести ущерб единству российского общества. Президент отметил, что Россия показывает уникальный пример межрелигиозного согласия и единства и ведет себя таким образом, что не может быть объектом исламских фундаменталистов, в отличие от многих других стран, об этом сказал Владимир Путин 4 апреля этого года на съезде Федерации независимых профсоюзов.
"И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается", — отметил президент.
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