Совет по телевидению и радиовещанию Молдовы назвал угрозой национальной безопасности страны общественный телеканал GRT, заявила Евгения Гуцул, глава Гагаузии. Она призвала защитить GRT от официального Кишинева. Президент страны Майя Санду и правящая партия превращают телевидение в свой рупор, считает глава автономии.

Евгения Гуцул призвала Народное собрание Гагаузии "дать соответствующую политическую оценку" происходящему. Причиной высказываний против телеканала стало недавнее освещение событий в эфире – с 2 по 8 февраля касательно 10-летия референдума в Гагаузии по интеграции. Тогда большинство населения автономии высказалось за интеграцию в Таможенный союз с ЕС. Кишинев не признал автономию Гагаузии и пытался все решить силой.