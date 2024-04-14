Для прекращения боевых действий в секторе Газа необходимо объединить усилия, считают заместитель министра иностранных дел РФ Богданов и премьер-министр Палестины. AFP сообщает, что НАТО призывает к сдержанности и осуждает эскалацию со стороны Ирана.

13 апреля 2024 года Иран совершил воздушную атаку на Израиль. Около 400-500 беспилотников и приблизительно 150 ракет выпустили военные Ирана по Израилю, сообщает ТАСС. И хотя значительная часть ракет и дронов были сбиты американцами, однако Израилю все же были нанесены повреждения. Таково было возмездие Ирана за удар произраильских сил по консульству в Дамаске 1 апреля.

Политический аналитик из Анкары Хасан Селим Озертем считает, что атака Ирана на Израиль была проведена не для достижения военно-тактических целей, а для поддержания имиджа страны. С военной точки зрения этот удар был неэффективен, но он был проведен в интересах поддержания имиджа. Иран показал, что всегда может ответить на агрессию и дал понять, что не пойдет на эскалацию конфликта. Кроме того, благодаря этой операции Иран решил внутриполитические задачи в сфере общественной коммуникации и пропаганды.