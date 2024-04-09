Сложной остается, в регионах России ситуация с паводками, но она находится на контроле у Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Ситуация остается сложной", - сказал Песков журналистам. "Путин пока не планирует поездку в Оренбург, не исключено, что планы прояснятся через несколько дней," - передает ТАСС слова Пескова.

Режим ЧС федерального уровня. был введен в Оренбургской области после того как там произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Эвакуация началась сразу же из нескольких поселков, которые попали в зону затопления реки.

Как сложную оценивают в МЧС ситуацию с паводком в регионе. Чтобы координировать спасательные и восстановительные оаботы на месте, в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.