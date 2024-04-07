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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:39

Глава МИД Израиля обсудит в Италии освобождение заложников и легитимность войны с ХАМАС

Глава МИД Израиля Исраэль Кац вылетел с визитом в Рим, где намерен обсудить с итальянским коллегой и главами Минобороны и МВД страны усилия по освобождению заложников в секторе Газа и обеспечение "сохранения международной легитимности" длящейся полгода войны против движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства, отметив, что вместе с Кацем в Рим вылетела делегация родственников удерживаемых в Газе заложников."Визит посвящен усилиям по возвращению похищенных и сохранению международной легитимности продолжения войны против ХАМАС", - отметили в МИД. "Кац встретится с министром иностранных дел и вице-премьером Италии Антонио Таяни, министром обороны Италии Гуидо Крозетто, главой МВД Маттео Пьянтедози и лидерами еврейской общины Италии", - добавили в ведомстве.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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