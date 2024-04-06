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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:40

Ожидание фур на КПП Литвы с Белоруссией увеличилось до пяти суток

Ожидание в очереди из более чем 1 280 грузовых автомобилей на двух из оставшихся автодорожных контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Литвы и Белоруссии (в марте Вильнюсом были закрыты переходы в Лаворишкесе и Райгардасе) увеличилось до пяти суток. Об этом свидетельствуют данные, в режиме реального времени размещаемые на сайте дирекции КПП при МВД балтийской республики.По состоянию на 12:00 по местному времени (совпадает с московским) на КПП в населенном пункте Медининкай (направление на Минск) в очереди находились 710 машин с ожидаемым пропуском через границу в течение 118 часов, что без малого составляет 5 суток. Это рекордный простой текущего года. До сих пор максимальное ожидание составляло 4 суток.В районном центре Шальчининкай (направление на Лиду) находились 575 машин с ожидаемым пропуском через границу в течение 104 часов.Литва летом 2023 года закрыла пункты в Тверячюсе и Шумскасе на границе с Белоруссией, а с 1 марта - в Лаворишкесе и Райгардасе.

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