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Банки РФ уже оформили более сотни кредитных каникул для пострадавших от паводка, ЦБ будет контролировать ситуацию - Набиуллина
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:37

Банки РФ уже оформили более сотни кредитных каникул для пострадавших от паводка, ЦБ будет контролировать ситуацию - Набиуллина

Банки РФ уже оформили более сотни кредитных каникул для пострадавших от паводка, ЦБ будет контролировать ситуацию - Набиуллина

Мир

Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства

В 2022 году был заключен договор о передаче земли и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако процесс так и не сдвинулся с места.

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В Турции вступили в силу новые меры по наказанию ресторанов и кафе за обман туристов

В Турции вступили в силу новые меры по наказанию ресторанов и кафе за обман туристов

Некоторые рестораны и кафе в Турции включают в чек плату за обслуживание, которая сначала не называется.

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Общество

Ученые выяснили, что пребывание на ярком солнце разрушает микробиом кожи

Ученые выяснили, что пребывание на ярком солнце разрушает микробиом кожи

Исследование ученых Манчестерского университета показало, что длительное пребывание на ярком солнце может разрушить микробиом кожи, увеличивая риск развития дерматита, экземы и псориаза.

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Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля

Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля

Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля

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