Совет Федерации одобрил поправку к законопроекту, которая запрещает продажу и потребление алкоголя на стадионах во время Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России в период с 15 по 29 сентября 2024 года. Также, согласно этой поправке, будет запрещена реклама букмекерских контор. Об этом сообщает ТАСС.
Изначально в законопроекте допускалась розничная продажа алкоголя и реклама букмекерских контор на стадионах. Однако во втором чтении эти нормы были исключены из документа, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, напоминает ТАСС.
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