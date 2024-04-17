Совет Федерации одобрил поправку к законопроекту, которая запрещает продажу и потребление алкоголя на стадионах во время Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России в период с 15 по 29 сентября 2024 года. Также, согласно этой поправке, будет запрещена реклама букмекерских контор. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально в законопроекте допускалась розничная продажа алкоголя и реклама букмекерских контор на стадионах. Однако во втором чтении эти нормы были исключены из документа, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, напоминает ТАСС.