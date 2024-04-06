Из-за прорыва дамбы в Оренбургской области возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено из-за прорыва дамбы в Оренбургской области

Частично разрушенная в Орске дамба рассчитана на 5,5 м при текущем уровне реки Урал 9,6 м - власти.

Губернатор Оренбургской области принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка.