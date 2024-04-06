Из-за прорыва дамбы в Оренбургской области возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено из-за прорыва дамбы в Оренбургской области
Частично разрушенная в Орске дамба рассчитана на 5,5 м при текущем уровне реки Урал 9,6 м - власти.
Губернатор Оренбургской области принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка.
Гражданина Швеции Улу Бини и соратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к году тюрьмы
Улу Бини считают соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
До пяти суток увеличилось время ожидание фур на КПП Литвы с Белоруссией
Литва закрыла пункты в Тверячюсе и Шумскасе на границе с Белоруссией летом 2023 года.
Арендованное жилье в России стало дороже
Повышение средней расценки составило 16 процентов.
Путин пожелал президенту Абхазии "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности"
Успехов в государственной деятельности, благополучия и "крепкого здоровья, пожелал президенту Абхазии российский лидер.