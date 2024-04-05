В МЧС предупредили о тяжелой ситуации с лесными пожарами в майские праздники

МЧС России прогнозирует всплеск лесных пожаров в майские праздники, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник главного управления "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" МЧС РФ Александр Лекомцев."Начало, первая декада мая будут тяжелыми в плане лесопожарной обстановки, в плане угрозы переходов огня на населенные пункты", - сказал он.Лекомцев объяснил это тем, что люди поедут в праздники отдыхать на природу и на дачи. Причинами лесных пожаров в большинстве случаев является человеческий фактор. В северных регионах лесные пожары могут возникать из-за сухих гроз. "Основные очаги начинаются в районах населенных пунктов, в районах автомобильных трасс, железных дорог", - отметил представитель МЧС.Основные задачи МЧС России в это время - защита населенных пунктов от огня. Проводятся превентивные мероприятия: опашка сел, примыкающих к лесам, обходы. Ведется космический мониторинг термических точек: восемь раз в день оператор получает данные со спутников, после этого информация передается местным властям, чтобы те проверили, пожар ли это.