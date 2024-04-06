МО РФ сообщило о поражении пяти лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра
Cоратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к году тюрьмы
Cоратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к году тюрьмы
До пяти суток увеличилось время ожидание фур на КПП Литвы с Белоруссией
Литва закрыла пункты в Тверячюсе и Шумскасе на границе с Белоруссией летом 2023 года.
Арендованное жилье в России стало дороже
Повышение средней расценки составило 16 процентов.
Путин пожелал президенту Абхазии "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности"
Успехов в государственной деятельности, благополучия и "крепкого здоровья, пожелал президенту Абхазии российский лидер.