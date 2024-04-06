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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:26

МО РФ сообщило о поражении пяти лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра

МО РФ сообщило о поражении пяти лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра

Мир

Cоратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к году тюрьмы

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До пяти суток увеличилось время ожидание фур на КПП Литвы с Белоруссией

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Общество

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Путин пожелал президенту Абхазии

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